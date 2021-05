Winterthur - Schülerin (12) unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Ein unbekannter Mann habe am Dienstag in Winterthur-Hegi einem zwölfjährigen Mädchen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Danach sei er als Mitfahrer in ein Auto eingestiegen und davongefahren, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt. Das Mädchen war kurz nach 12.15 Uhr auf dem Schulweg bei der Höhe Ohrbühlstrasse 93. Beim Mann handelt es sich laut Mitteilung um einen jungen Erwachsenen, der einen dunklen Kapuzen-Pullover trug. Das Mädchen wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher erfolglos.