Bättwil SO – Schülerin (15) von SUV angefahren, Lenker flüchtet

Dieser und allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach in Verbindung zu setzen.

In Bättwil SO wurde eine 15-Jährige von einem Auto angefahren und verletzt. Nach dem Unfall suchte der Fahrer das Weite.

Am Dienstag kam es in der Leimentaler Gemeinde Bättwil im Kanton Solothurn zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 15-jährigen Schülerin. Wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte, war der Fahrer mit einem braunen SUV auf der Rebenstrasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs. Bei der Einmündung in die Hauptstrasse sei es dann zu einer Kollision mit der 15-Jährigen gekommen. Die Schülerin habe sich dabei leicht verletzt. Doch ohne sich um die Verunfallte zu kümmern, fuhr der Autofahrer in Richtung Witterswil davon.