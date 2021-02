Eine 11-jährige Schülerin hat im Juli 2020 im Aabach in Uster mehrere Schmuckgegenstände gefunden. Diese überbrachte sie der Stadtpolizei Uster. Was folgten, waren aufwändige Ermittlungen. Nach intensiven Recherchen ergaben sich laut der Polizeimitteilung aufgrund eines gravierten Fingerrings Hinweise auf einen Einbruchdiebstahl im April 2018 in Lausanne. Dabei haben Unbekannte in einer Wohnung diverser Schmuck im Wert von rund 37’000 Franken entwendet. In Zusammenarbeit mit der waadtländischen Polizei konnten die Schmuckstücke der Geschädigten zurückgegeben werden.