Kleidervorschriften in Genf : Schülerinnen protestieren bauchfrei gegen «sexistischen Dresscode»

Die Genfer Schüler sind hässig auf die Kleidervorschriften, die an einigen Sekundar- und Mittelschulen herrschen. Am Mittwoch gingen sie auf die Strasse.

Bauch- und schulterfrei verboten: Dutzende Schülerinnen und Schüler protestieren gegen die in ihren Augen «erniedrigende» Kleiderordnung an einigen Genfer Orientierungsschulen.

Wegen eines «sexistischen» Dresscodes an einigen Sekundar- und Mittelschulen gehen Genfer Jugendliche auf die Barrikaden. Dutzende Schüler protestierten am Mittwoch vor dem Kollegium Pinchat. Sie fordern, dass die «erniedriegende» Kleiderordnung aufgehoben wird.

Für besonders grossen Ärger sorgt bei den Jugendlichen das sogenannte «T-Shirt der Schande» (T-shirt de la honte). Dieses Shirt in Übergrösse, das bis zu den Knien fällt, trägt die Aufschrift «Ich bin angemessen gekleidet». Es muss von Schülerinnen und Schülern getragen werden, die in einer als unpassend empfundenen Kleidung in die Schule gekommen sind.