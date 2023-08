Femizid im Kosovo: «Schürzenjäger und eifersüchtig»

1 / 5 Die Argentinierin Ana Clara Urdangaray war im November 2022 nach Europa gereist. Privat In Barcelona lernte sie N. kennen, im März 2023 zog die Frau zu ihm nach Bern. Screenshot Clarin Facundo Urdangaray, Ana Claras Vater, erzählt argentinischen Medien, dass seine Tochter ihren Freund als «Schürzenjäger und sehr eifersüchtig» beschrieben habe. Privat

Darum gehts Der Schweizer N. sitzt im Kosovo in Untersuchungshaft.

Er soll die 27-jährige Ana Clara Urdangaray aus dem sechsten Stock gestossen haben.

Die Familie des Opfers erfuhr vom Tod der Frau über eine ihrer Freundinnen.

Facundo Urdangaray trauert um seine einzige Tochter: Ana Clara war am 1. November letzten Jahres nach Barcelona gereist, dort lernte sie N. kennen. Im März zog die Argentinierin mit N. nach Bern, am Mittwoch wurde der 31-jährige Schweizer mit kosovarischen Wurzeln in Fushë-Kosovë festgenommen – er steht im Verdacht, die 27 Jahre alte Ana Clara getötet zu haben.

Das Opfer war in den vergangenen neun Monaten durch Europa gereist. In ihrer Heimatstadt La Plata hatte sie zuvor Jus studiert. Zudem war sie Englisch-Übersetzerin. «Was soll ich nun machen?», fragt sich Facundo Urdangaray weinend. «Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt in einem Sarg zurückkommt.»

Vom Tod seiner Tochter erfuhr er erst am Mittwochabend. «Ich hatte ihr eine Nachricht geschrieben, war aber nicht besonders beunruhigt, als sie nicht zurückschrieb.» Melanie, eine Freundin des Opfers in Barcelona, erzählte den Urdangarays, was sie aus den Medien erfahren hatte. «Sie war sich nicht sicher, ob es unsere Tochter war. So haben wir uns auf die Suche gemacht und uns an das (argentinische) Aussenministerium gewandt, das sich nun um alles kümmert. Sie waren sehr nett zu uns und tun alles, um die Überführung so schnell wie möglich durchzuführen», sagt der Vater des Opfers zu «CN7 Noticias».

Waren Ana Clara und N. verlobt?

Am Sonntag hatte die Mutter zuletzt mit Ana Clara telefoniert. Die Argentinierin war mit N. für die Hochzeit seines Bruders in den Kosovo gereist. Tage später schickte Ana Clara ihrer Familie Videos von der Party. «Sie sah glücklich aus. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte», so der Vater.

Das Paar soll nach der Hochzeitsfeier in Streit geraten sein. «Er war wahrscheinlich auf Drogen und Alkohol und hat sie vom Balkon gestossen. Sie wurde sehr schwer verletzt. Mein Baby starb im Spital», behauptet der Vater.

Hatte das Opfer eine Vorahnung?

Ana Clara erzählte nicht viel über ihn. «Meine Tochter hatte mit ihrer Mutter gesprochen und ihren Freund als Schürzenjäger und sehr eifersüchtig beschrieben. Ich bin überzeugt, dass es sich um einen Frauenmord handelt», meint Facundo Urdangaray.

Unter ihren Freundinnen und Bekannten ist die Trauer um Ana Clara gross. Eine Freundin der Urdangarays erinnert an einen Facebook-Post Ana Claras vom 21. November: «Man sagt, dass wir allein kommen und allein gehen. Das ist nicht wahr. Wir gehen mit vielen Erinnerungen, Lachen, Küssen und Umarmungen. Wir gehen mit den Händen voller Erlebnissen, mit dem Mund voller Aromen und mit dem Kopf voller Wissen. Nein, wir gehen nicht allein, denn an dem Tag, an dem wir gehen, stirbt ein kleines Stück derer, die uns liebten, mit uns», hatte das Opfer damals geschrieben.