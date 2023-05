Küssnacht: Schüsse am Bahnhof lösen Einsatz der Polizei aus  

In Meggen wurden die beiden jungen Männer von der Polizei festgenommen.

Danach fuhren sie mit dem Zug in Richtung Luzern.

Zwei Unbekannte haben am Samstag beim Bahnhof Küssnacht mehrere Schüsse abgefeuert.

Die Kantonspolizei Schwyz erhielt am Samstagabend die Meldung, dass im Bereich des Bahnhofes Küssnacht mehrere Schüsse abgegeben worden seien. Wie Mediensprecher Florian Grossmann auf Anfrage sagte, handelte es sich um rund ein halbes Dutzend Schüsse. Danach sind die beiden unbekannten Männer in einen Zug eingestiegen, der in Richtung Luzern fuhr.