In Delsberg JU wurden in der Nacht auf Sonntag Schüsse aus einem Auto abgefeuert.

An einer Migrol-Tankstelle in Delsberg JU fielen in der Nacht auf Sonntag Schüsse aus einem Auto. Eine Person wurde dabei verletzt. Laut «20 Minutes» konnte die Polizei zwei mutmassliche Täter identifizieren und am späten Sonntagmorgen festnehmen. Für die beiden Männer wurde Untersuchungshaft beantragt.