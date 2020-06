Eine Person schwerverletzt

Gegendemonstrant schiesst auf Denkmalstürmer in New Mexico

Bei Protesten vor dem Denkmal eines spanischen Eroberers im US-Bundesstaat New Mexico tauchte eine bewaffnete Miliz auf.

Ein Demonstrant wurde am Montagabend in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico von Schüssen getroffen. Er gehörte zu einer Gruppe von Demonstranten, die eine Statue des spanischen Eroberers Juan de Oñate (1550-1626) niederreissen wollte.

Lokale Medien berichteten, dass bewaffnete Männer versuchten, das Denkmal von Juan de Oñate zu schützen. Die Männer wurden in Berichten als Mitglieder der New Mexico Civil Guard, einer selbsternannten Milizgruppe, identifiziert.

Kurz bevor die Demonstranten die Statue mit einer Kette niederrissen, kam es in der Menge zu einer Rauferei. Das Video zeigt, wie die Demonstranten ihre Aufmerksamkeit auf einen Mann in einem blauen T-Shirt richten, der eine Schusswaffe in der Hand hält. «Merkt euch sein Nummernschild. Folgt ihm!», schreit ein Protestierender in dem Video.