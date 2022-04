Sacramento (USA) – Schüsse auf Menschenmenge abgefeuert – mindestens 5 Tote 

In Sacramento, im US-Bundesstaat Kalifornien, sind bei einer Schiesserei am frühen Sonntagmorgen (Lokalzeit) mindestens fünf Personen getötet und über ein Dutzend weitere verletzt worden.

In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien, Sacramento, ist es in der Nacht auf Sonntag (Lokalzeit) zu einer tödlichen Schiesserei gekommen. Wie US-Medien berichten, sind dabei über ein Dutzend Personen verletzt worden und mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

In den sozialen Medien ist zudem ein Video aufgetaucht, das eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zeigt, die sich kurz vor der Schiesserei ereignet haben soll. Am Ende der Aufnahmen sind Schüsse zu hören. Ob die beiden Ereignisse in einem Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei hat eine Fahndung nach einem blauen BMW eingeleitet.