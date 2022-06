Racine, Wisconsin : Fünf Verletzte bei Schüssen auf Friedhof

Ein 37-jährige Afroamerikaner wurde im US-Staat Wisconsin vor zwei Wochen bei einer Polizeikontrolle getötet. Bei seiner Beisetzung sind nun Schüsse gefallen.

Mindestens fünf Menschen sind durch Schüsse auf einem Friedhof in den USA verletzt worden. Die Polizei der Stadt Racine im Bundesstaat Wisconsin berichtete am Donnerstag auf Twitter, dass «mehrere Schüsse» auf dem Friedhof abgegeben wurden. Dort sollte die Beerdigung eines Afroamerikaners stattfinden, der Ende Mai bei einer Polizeikontrolle erschossen worden war. Angehörige sagten im lokalen Fernsehen, dass Mitglieder der Trauergemeinde verletzt wurden.

Da’Shontay King, ein 37-jähriger Afroamerikaner, war am 20. Mai nach einer Polizeikontrolle von der Polizei erschossen worden. Er war geflohen, nachdem er zuvor mit einer Schusswaffe in der Hand gesehen worden war.

Der Vorfall am Donnerstag passierte nur einen Tag nach einem weiteren Angriff in einem Krankenhaus in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma, bei dem vier Menschen getötet wurden. Eine gute Woche zuvor hatte ein 18-Jähriger bei einem Massaker an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Nach dem erneuten Schulmassaker bereiten derzeit Mitglieder des US-Senats eine leichte Verschärfung des laxen Waffenrechts vor.