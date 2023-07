Riehen  BS: Das französische Kennzeichen hilft den Ermittlern gar nicht

Zur Schussabgabe kam es am Donnerstagmorgen bei der Inzlingerstrasse in Riehen im Kanton Basel-Stadt.

Ein 57-jähriger Mann aus Riehen wurde vergangenen Donnerstag an der Inzlingerstrasse durch mehrere Schüsse verletzt. Männer, die ihre Gesichter mit Hygienemasken verdeckten, hatten diese aus einem Fahrzeug abgegeben und sind geflüchtet. Dies Szene mutet an wie ein Gangsterfilm. Der Mann wurde laut Zeugen mehrfach am Bein getroffen und mittelschwer verletzt. «Es wirkte auf mich wie eine Warnung», sagte eine Nachbarin, die sofort zu Hilfe eilte. Dem Opfer gehe es inzwischen den Umständen entsprechend gut, war am Montag von der Staatsanwaltschaft zu erfahren.