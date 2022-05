Cancún (Mexiko) : Schüsse im Ferienparadies – ein Toter und mindestens sechs Verletzte

Bei mehreren Schusswechseln in Bars im beliebten Badeort Cancún sind ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Seit einigen Monaten häufen sich solche Meldungen auch aus dem Süden des Landes.

In der Nacht auf Samstag kam es in mehreren Bars zu Schiessereien.

Bei Schiessereien in mehreren Bars im mexikanischen Cancún sind ein Mensch getötet und mindestens sechs weitere verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo mit. Laut Rettungskräften wurden am Freitagabend in vier Bars in einem Vorort des mexikanischen Badeorts Schüsse abgefeuert. In einer Kneipe fielen demnach allein 20 Schüsse.