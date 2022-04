Gewalt in Israel - Schüsse in belebter Strasse von Tel Aviv – mindestens 2 Tote

Die Strasse liegt in einem Viertel mit zahlreichen Cafés und Geschäften.

Der Angriff ereignete sich in der belebten Dizengoff-Strasse der Strandmetropole.

Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Metropole Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden, zwei davon so schwer, dass sie später in einem Spital verstarben.

In Israel und dem Westjordanland hatte es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschlägen gegeben.

Bei einem mutmasslichen Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Donnerstagabend sechs Menschen verletzt worden. Zwei Menschen schwebten nach Angaben von Sanitätern in Lebensgefahr. Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf der belebten Dizengoff-Strasse geschossen, teilte die Polizei mit. Sicherheitskräfte suchten nach dem Täter. Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Anschlagserie kostete elf Menschen das Leben

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.