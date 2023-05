Belgrad : Schüler (13) schiesst im Geschichtsunterricht – neun Tote

Am Mittwochmorgen sind an einer Belgrader Schule Schüsse gefallen.

In einer Schule im serbischen Belgrad sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. Das Innenministerium teilte mit, dass die Polizei einen mutmasslichen Schützen festgenommen habe. Die Schüsse habe dieser aus der Pistole seines Vaters abgegeben, hiess es. Nach Polizeiangaben sind acht Kinder (sieben Mädchen, ein Junge) und ein Mitglied des Wachpersonals getötet worden . Der mutmassliche Täter, ein Schüler der siebten Klasse, soll demnach Schüsse auf Schüler und Schulpersonal abgegeben haben. Er sei früher Opfer von Gewalt durch Gleichaltrige geworden, bestätigte Minister Branko Ružić auf einer Pressekonferenz.

«Mein Kind ist nach draussen gerannt»

Gemäss «nova.rs» befinden sich mindestens sieben Kinder in der Notaufnahme. Ein Kind habe schwere Kopfverletzungen und schwebe in Lebensgefahr. Andere liegen auf der Intensivstation. Für die Kinder werden Blutspenden für die Blutgruppe null negativ gesucht. Der Appell richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die dazu in der Lage seien, zum Bluttransfusionsinstitut in Belgrad zu gehen.