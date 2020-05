Vorfall vom 3. Mai 2020

Schüsse in Biel – die mutmasslichen Schützen sind verhaftet

In Biel kam es Anfang Mai zu einer Schiesserei. Nun hat die Polizei drei Männer angehalten, zwei von ihnen dürften die Schützen sein.

An der Alfred-Aebi-Strasse fielen am Abend des 3. Mai 2020 mehrere Schüsse. Laut Polizei sollen mindestens zwei Schüsse aus zwei verschiedenen Waffen abgefeuert worden sein. Anwohner beobachteten an diesem Sonntagabend, wie mehrere junge Männer kurz nach den Knallen wegrannten. Anschliessend erfolgte vor Ort ein grosser Polizeieinsatz, die Umgebung wurde nach den Beteiligten abgesucht. Doch die Gesuchten schienen vorerst entwischt zu sein.

Doch ist es der Kantonspolizei Bern in der Zwischenzeit gelungen, die Beteiligten ausfindig zu machen. «Im Zuge umfangreicher Ermittlungen zur Auseinandersetzung in Biel hat die Kantonspolizei Bern drei mutmassliche Beteiligte angehalten», teilt diese an diesem Freitagmittag in einer Medienmitteilung nun mit.