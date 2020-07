Greenville, USA

Mindestens 12 Verletzte nach Schüssen in Club

In einem Club in South Carolina fielen Schüsse. Laut ersten Erkenntnissen wurden wohl mindestens 12 Personen verletzt.

Nach Schüssen in einem Club im US-Bundesstaat South Carolina sind Medienberichten zufolge 12 Menschen ins Spital gebracht worden. Die Polizei in der Stadt Greenville sei am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) durch einen Anruf auf den Vorfall in dem Nachtlokal aufmerksam gemacht worden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Behörde. Zum Zustand der Betroffenen, Tathergang und möglichen Tätern gab es zunächst keine Angaben.