Malmö, Schweden : Schüsse in Einkaufszentrum – ein Mann tot, eine Frau verletzt

Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö ist am Freitag einer der beiden Verletzten gestorben. Ein Mann sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine verletzte Frau werde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.