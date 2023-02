Texas, USA : Schüsse in Einkaufszentrum – ein Toter und drei Verletzte

Der Angriff fand in der Cielo Vista Mall, einem Einkaufszentrum nahe der mexikanischen Grenze statt. Fast am gleichen Ort hatte 2019 ein Rassist 23 Menschen getötet.

Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der US-Stadt El Paso im Bundesstaat Texas ist mindestens ein Mensch getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Ein mutmasslicher Schütze sei von der Polizei festgenommen werden, ein weiterer sei zunächst auf der Flucht gewesen, berichtete die Zeitung «El Paso Times» unter Berufung auf die örtliche Polizei. Zwei der Verletzten waren dem Bericht zufolge in kritischem Zustand.