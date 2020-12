In Halle-Ammendorf im deutschen Sachsen-Anhalt ist es am Montagabend zu einer Schiesserei gekommen. Dies berichtet «Bild» unter Berufung auf Polizeiangaben. Mehrere Personengruppen seien aneinandergeraten und ein Kleinkind sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Es wurde laut Angaben eines Polizeisprechers ins Spital gebracht. Nach Informationen der Zeitung sollen sich die Täter, nach denen nun gefahndet wird, in Halle-Neustadt aufhalten. Auch dort sei die Polizei im Einsatz.