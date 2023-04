Boll BE: Schüsse in Restaurant – Mann in kritischem Zustand im Spital

In einem Restaurant in Boll im Kanton Bern kam es am Freitagabend zu Schussabgaben.

Die Meldung zu Schussabgaben in einem Restaurant an der Bernstrasse in Boll (Gemeinde Vechigen) ging bei der Kantonspolizei Bern am Freitagabend ein. Umgehend rückten die Einsatzkräfte vor Ort aus, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Mann habe mehrere Schussverletzungen aufgewiesen sei in kritischem Zustand ins Spital gebrachte worden, so die Polizei weiter.