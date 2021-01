Filmreife Szenen : Schüsse in Wien – Amokfahrer verletzt 5 Polizisten

In Wien lief eine Kindesabnahme aus dem Ruder, der Vater fuhr Polizisten an, mindestens fünf Polizisten wurden verletzt.

Am Freitagnachmittag kam es in Wien zu einem grösseren Polizeieinsatz. Bei einer als heikel eingestuften Kindesabnahme in der Nähe der U-Bahnstation Nussdorferstrasse war vorsorglich die Polizei dabei. Doch die Abnahme eskalierte in der Folge. Der Vater setzte sich hinters Steuer und fuhr los. Er beschädigte ein abgestelltes Einsatzfahrzeug und verletzte zwei Polizisten.