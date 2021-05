Dänischenhagen bei Kiel : Schüsse in Wohngebiet – Polizei findet zwei Leichen

Im norddeutschen Dänischenhagen läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. Nachdem eine Schiesserei gemeldet worden war, fand die Polizei in einem Wohnhaus zwei Leichen.

Auch im Brauereiviertel in Kiel läuft ein Einsatz: Hierhin soll der Täter geflüchtet sein.

Einsatzkräfte der Polizei sperren die Zufahrt zum Rosenweg ab, in dem zwei Menschen erschossen wurden.

Im 3800-Seelen-Dorf Dänischenhagen läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei, auch das Sondereinsatzkommando SEK ist vor Ort. Anwohner hatten zuvor gegen 11 Uhr Schüsse aus einem Doppeleinfamilienhaus am Rosenweg gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie in einem Wohnhaus die Leichen einer Frau und eines Mannes sowie etliche Patronenhülsen. Die Polizei sperrte das Viertel weiträumig ab – der Täter ist noch auf der Flucht und soll bewaffnet sein. Die Anwohner sind aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.