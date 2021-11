Schüsse in Tramelan – Sie wurde angeschossen, er durch stumpfe Gewalteinwirkung verletzt

Die polizeilichen Ermittlungen im Fall Tramelan sind ein Stück weiter. Wie die Kapo am Dienstagabend mitteilt, konnte sie den mutmasslichen Täter identifizieren. Der Mann war am Montagabend tot in seiner Wohnung in St. Imier gefunden worden, nachdem er eine Wohnung in Tramelan mit der Schusswaffe verlassen hatte und mit dem Auto davongefahren war.

Gemäss Polizei ereignete sich der Zwischenfall am Montag um 16.20 Uhr in einem Wohnquartier in Tramelan. Es sei ihr gemeldet worden, dass eine Person bei einer Schussabgabe verletzt worden sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen in Tramelan eine verletzte Frau und einen verletzten Mann an. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau mittels Helikopter in ein Spital geflogen. Der Mann wurde von einem Ambulanzteam in ein Spital gebracht.