US-Hauptstadt Washington : Schüsse stoppen bewaffneten Angreifer vor CIA-Hauptquartier

Ein Mann wurde von Sicherheitskräften angeschossen, als dieser mit seinem Auto versucht hat, das Tor der Geheimdienstzentrale bei Washington zu durchbrechen.

Vor dem CIA-Hauptquartier nahe der US-Hauptstadt Washington haben Sicherheitsbeamte einen bewaffneten Angreifer angeschossen. Dieser hatte am Montagnachmittag versucht, mit einem Auto durch das äusserste Tor der Geheimdienstzentrale zu fahren, wie die US-Bundespolizei FBI mitteilte. Der Angreifer sei verwundet und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Sicherheitsvorkehrungen am CIA-Sitz in Langley im US-Bundesstaat Virginia waren in den vergangenen Jahren verschärft worden.