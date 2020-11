In Wien ist Medienberichten zufolge offenbar eine Synagoge angegriffen worden. Die «Kronen Zeitung» berichtete am Montagabend, ein bewachender Polizist sei wohl angeschossen worden und schwebe in Lebensgefahr. Der Täter sei auf der Flucht, in der Nähe des Schwedenplatzes seien mehrere Schüsse gefallen.