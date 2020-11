Mehrere Verletzte : Schüsse vor Synagoge in Wien – Täter auf der Flucht

In der Wiener Innenstadt wurde eine Synagoge angegriffen. Mindestens eine Person soll in Lebensgefahr schweben.

In Wien ist einem Medienbericht zufolge offenbar eine Synagoge angegriffen worden. Die «Kronen Zeitung» berichtete am Montagabend, ein bewachender Polizist sei wohl angeschossen worden und schwebe in Lebensgefahr. Der Täter sei offenbar auf der Flucht, in der Nähe des Schwedenplatzes seien mehrere Schüsse gefallen. Die Synagoge liege in der Seitenstettengasse.