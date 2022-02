Efringen-Kirchen D) – Schüsse, wilde Verfolgungsjagd und ein schwer verletzter Polizist 

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend in Efringen-Kirchen ein Polizist schwer verletzt. (Symbolbild)

In Efringen-Kirchen (D), nördlich von Basel, wurde am Montagabend ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle schwer verletzt. Als er gegen 22.15 Uhr auf der B3 auf Höhe der Einmündung Engelstrasse einen Lenker stoppen wollte, der durch seine auffällige Fahrweise auffiel, gab dieser Gas und erfasste den Beamten frontal. Es kam in der Folge zu mehreren Schussabgaben durch die Polizei, doch der Lenker konnte fürs Erste entkommen.

In Efringen-Kirchen wurde er dann endgültig gestoppt und festgenommen, so die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag. Der Mann war alkoholisiert und musste aufgrund zweier Schussverletzungen ambulant behandelt werden. Der 61-jährige deutsche Staatsangehörige war bereits wegen Beleidigung und räuberischen Diebstahls polizeilich bekannt gewesen.



Der 39-jährige angefahrene Polizeibeamte wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Spital geflogen werden. Wie die zuständigen Ermittlungsbehörden am Montag weiter mitteilten, wurde inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet.