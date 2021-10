Texas (USA) – Streit unter Schülern artet aus – Mehrere Verletzte nach Schiesserei

Am Mittwoch kam es im US-Bundesstaat zu einem Grosseinsatz der Polizei in einer örtlichen High School, nachdem ein Schütze dort das Feuer eröffnet und mindestens vier Personen verletzt hatte.

An einer Schule im US-Bundesstaat Texas sind am Mittwoch Schüsse gefallen.

Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, kam es am Mittwochmittag (Ortszeit) zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Stadt Arlington im US-Bundesstaat Texas. Ein Schütze soll dort bewaffnet in ein Schulgebäude eingedrungen und das Feuer eröffnet haben. Gegenüber dem örtlichen Fernsehsender KXAN gab die Polizei an, dass es mehrere Opfer gegeben hat. Der Bürgermeister der Gemeinde sprach von mindestens zwei Personen, die verletzt worden seien. Dabei soll es sich unter anderem um einen 15-jährigen Jungen handeln. Kurz vor 12 Uhr Lokalzeit erhöhten mehrere Medien die Anzahl Opfer auf vier.