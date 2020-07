Bundesrichterin betreut Epstein-Fall

Schütze in FedEx-Uniform erschiesst Sohn von US-Bundesrichterin

In New Jersey hat ein Unbekannter auf das Haus einer Bundesrichterin geschossen. Ihr Sohn wurde beim Angriff tödlich getroffen und ihr Ehemann liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Spital. Der Angreifer soll sich als Fed-Ex-Lieferant verkleidet haben.

Ein Unbekannter hat Medienberichten zufolge auf Angehörige einer US-Bundesrichterin bei deren Haus im Bundesstaat New Jersey geschossen. Wie örtliche Medien übereinstimmend am Sonntagabend (Ortszeit) berichteten, starb der 20-jährige Sohn von Esther Salas, ihr Ehemann kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Er befinde sich in kritischem Zustand.

Die Richterin selbst sei bei dem Vorfall am späten Sonntagnachmittag in der Gemeinde North Brunswick unversehrt geblieben. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall gab es von offizieller Seite zunächst nicht. Berichten zufolge könnte das Attentat auf die Familie der Bundesrichterin mit dem Epstein-Fall zusammenhängen.

Laut CNN trug der Schütze eine Fed-Ex-Uniform. Es ist noch nicht klar, ob der Schütze sich so verkleidete oder tatsächlich ein Angestellter des Lieferservices ist. Jonathan Lyons, Sprecher von FedEx sagte in einer Stellungnahme: «Wir kooperieren voll und ganz mit den Behörden.» Der Sohn von Salas soll dem Schützen aufgrund von seiner Uniform die Tür geöffnet haben.

Salas seit 2011 im Amt als Bundesrichterin

Salas übernahm 2011 nach der Nominierung durch den damaligen Präsidenten Barack Obama und der Bestätigung durch den Senat das Amt als Richterin am Bundesgericht in New Jersey. Sie gilt als erste Latina, die als Bundesrichterin in New Jersey fungiert.