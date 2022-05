Kingsland, Arkansas : Schütze lässt Johnny Cashs Silhouette tagelang auf seinen Geburtsort «pinkeln»

Ein gezielter Schuss in die Leistengegend eines Abbildes von Johnny Cash auf einem Wasserturm in dessen Geburtsstadt Kingsland sorgte dafür, dass dessen Umriss über eine Woche lang Wasser «löste». Nun wurde der Schütze ermittelt.

1 / 4 Der pinkelnde Johnny Cash sorgte in den ganzen USA für Schlagzeilen. NBC News Der Wasserturm von Kingsland fasst 50’000 Gallonen (227’000 Liter) … NBC News … und entleerte sich während sechs Tagen um insgesamt 30’000 Gallonen Wasser (136’000 Liter). NBC News

Darum gehts In Johnny Cashs Geburtsort steht ein riesiger Wasserturm mit den Umrissen des Sängers.

Kürzlich schoss ihm jemand in den Unterleib, worauf das Abbild scheinbar zu pinkeln begann.

Erst nach Tagen konnte das Leck abgedichtet werden. Nun wurde der Schütze gefasst.

Das kleine Kaff Kingsland im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas würde wohl niemand kennen, wäre hier nicht am 26. Februar 1932 ein Mann namens J.R. Cash zur Welt gekommen, der als der grosse Country-Sänger und -Komponist Johnny Cash Weltruhm erlangte. Natürlich versuchten die Oberen der Gemeinde, die nach offizieller Angabe 447 Einwohnerinnen und Einwohner hat, dies für sich zu nutzen: So weisen Ortsschilder auf den berühmten Sohn des Ortes hin, und auf dem Wasserturm des Südstaatennests prangt die riesige Silhouette des «Man in Black».

Erst kürzlich geriet Kingsland wegen dieser Ehrung wieder in die nationalen Schlagzeilen – doch wohl kaum so, wie man es sich erhofft hatte. Denn ein bis vor kurzem unbekannter Schütze schoss so präzise auf den 227’000 Liter fassenden Trinkwassertank, dass der abgebildete Johnny Cash aus einem Einschussloch in seiner Leistengegend auf das Dorf zu «pinkeln» begann.

Von Songzeile inspiriert?

Der Strahl ergoss sich in der Folge während sechs langen Tagen auf den Boden unter dem Turm – insgesamt 30’000 Gallonen Wasser (136’000 Liter) flossen in einem sauberen Strahl aus dem Tank, was 200 Dollar Verlust pro Tag bedeutete. Laut Bürgermeister Luke Neal betrug der gesamte Schaden samt Reparatur rund 5000 Dollar. «Das klingt vielleicht nicht nach viel», so Neal gegenüber der «Washington Post», es sei aber «eine stolze Menge Kleingeld» für eine Ortschaft wie Kingsland.

Nun wurde der Schütze gefasst: Es handelt sich um den 38 Jahre alten Einheimischen Timothy Sled. Seine Motive sind noch unklar, doch möglicherweise liess er sich von einer Liedzeile von Johnny Cash aus dem weltberühmten Song «Folsom Prison Blues» inspirieren. Darin singt der 2003 verstorbene Superstar davon, wie er in Reno «einen Mann erschoss, nur um ihn sterben zu sehen». Der Schütze von Kingsland liess sein «Opfer» zwar nicht sterben, wollte ihn aber offenbar, nun ja, pinkeln sehen. Das könnte ihm nun im schlimmsten Fall bis zu 16 Jahre Haft und 20’000 Dollar Busse einbringen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!