Sheriff entschuldigt sich für Sprecher : Schütze von Atlanta habe «schlechten Tag» gehabt

Der 21-jährige Robert Aaron Long erschoss in Massage-Salons im US-Staat Georgia acht Menschen. Der Sprecher des Sheriffs ist nun mit seinen Äusserungen in die Kritik geraten.

Der 21-jährige Robert Aaron Long tötete am Dienstag acht Menschen in Massage-Salons.

Ein Sheriff aus dem US-Staat Georgia hat nach Entrüstung über Äusserungen eines Polizeisprechers zu den Bluttaten in drei Massagestudios im Grossraum Atlanta sein Bedauern ausgedrückt. Sein Sprecher Jay Baker hatte einen Tag zuvor unter anderem erklärt, der 21-Jährige, der bei den Angriffen in drei Massagesalons sieben Frauen und einen Mann getötet haben soll, habe «einen schlechten Tag» gehabt. Vorgeworfen wird dem 21-Jährigen achtfacher Mord.

Sheriff Frank Reynolds erkannte in einer Mitteilung vom Donnerstag an, dass einige der Äusserungen seines Sprechers Ärger ausgelöst hätten. Es sei nicht das Ziel gewesen, es an Respekt gegenüber den Opfern vermissen zu lassen. Baker habe eine schwierige Aufgabe erfüllen müssen, die zu den härtesten Jobs in 28 Jahren des Mannes bei den Strafverfolgungsbehörden gehört habe.