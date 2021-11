Schütze von Walzenhausen sorgt seit Jahren für Probleme

Der 29-jährige Mann, der am frühen Donnerstagmorgen in Walzenhausen AR seine Partnerin bedrohte und einen Schuss abgab, ist weiterhin auf der Flucht. Ob der Mann noch bewaffnet ist, ist bisher nicht bekannt. Gemäss Aussagen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gilt der Mann für Dritte als ungefährlich.

Masthühner ausgesetzt und Indoor-Hanfanlage betrieben

Fünf Jahre später kam der jetzt 23-Jährige wieder in die Schlagzeilen. Er hatte im Oktober 2015 in einem Wald bei Happerswil TG 150 Masthühner ausgesetzt. Der Mann richtete zuvor in einem Mehrfamilienhaus einen Hühnerstall ein, wo er 250 Küken mästete. Als diese schlachtreif waren, tötete er eigenhändig 62 Hühner auf qualvolle Art und Weise. Die übrigen Hühner verpackte er in Kartonschachteln und fuhr sie zusammen mit seiner Freundin in den Wald.