Die Tat hatte sich am 22. Juni 2019 in der Brombacherstrasse in Basel ereignet.

Die Fünferkammer des Strafgerichts Basel-Stadt verurteilte am Freitag den Schützen von der Brombacherstrasse zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Der heute 32-jährige Schweizer hatte am 22. Juni 2019 einem Mann in beide Unterschenkel geschossen und dann auf dessen fliehenden Begleiter gefeuert. Das Gericht geht davon aus, dass die Begegnung zwischen Täter und Opfern nicht zufällig war. Der Schütze habe sich einzig zum Zweck einer Konfrontation in dem Quartier aufgehalten, wie es in der Urteilsbegründung hiess.