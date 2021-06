Ungewollte Kreditkarte - Schützen erhielten ungefragt «Visa» als Mitgliederkarte

Einige Schützinnen und Schützen wurden durch den Brief unfreiwillig zu Kreditkartenbesitzern: 40’000 Mitglieder erhielten vom Schweizer Schiesssportverband eine «Visa»-Kreditkarte, ohne dass sie diese bestellt hätten. Ungefragt hat der Verband den Mitgliederausweis, mit dem man sich an Schiessanlässen ausweist, auf eine Kreditkarte «light» integriert. Diese ist bei Erhalt bereits einsatzbereit und verfügt über eine Monatslimite von 1000 Franken und einer Jahreslimite von 5000 Franken.

Diese neue Generation der Mitgliederkarte sorgt für Unmut unter den Sportschützinnen und Sportschützen. Knapp hundert Mitglieder haben bereits eine Petition gegen den Ausweis unterzeichnet . «Ungefragt wurden unsere Daten an das Finanzinstitut Bonuscard weitergegeben», kritisieren die Petitionäre den Verband SSV. Sie fordern, «dass wir umgehend eine Lizenzkarte ohne jegliche Fremdfunktion im Austausch bekommen können». Man behalte sich gar rechtliche Schritte gegen den Verband vor.

«Ohne meine Erlaubnis meine Daten herausgegeben»

Auch gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso » machen Schützinnen und Schützen ihrem Ärger Luft: «Ich bin erschrocken, dass es möglich ist, für Verbandsmitglieder, ohne zu fragen, eine Kreditkarte zu erstellen», so ein Mitglied des SSV. «Man gibt nicht nur ohne meine Erlaubnis meine persönlichen Daten heraus, sondern macht auch noch gleich einen Vertrag mit einer Kreditkartenfirma. Dazu ist der SSV meiner Meinung nach nicht berechtigt», meint ein anderer Schütze. «Da hätte der SSV die Schützinnen und Schützen zumindest zuerst um Einwilligung fragen müssen», sagt ein Jungschütze zu 20 Minuten.

Der Datenschutz-Experte Martin Steiger hält das Vorgehen des SSV ebenfalls für bedenklich: «Auf Anhieb ist für mich nicht ersichtlich, inwiefern der SSV in dieser Angelegenheit die datenschutzrechtlichen Grundsätze eingehalten hat», so der Rechtsanwalt. «Ich gehe beispielsweise davon aus, dass für die Mitglieder nicht erkennbar war, dass ihre Personendaten an die Herausgeberin einer Kreditkarte weitergegeben wäre.»