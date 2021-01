Doch ist das wirklich sinnvoll? Ja, sagt Linsey Marr, Expertin für Virusübertragung an der Virginia Tech und Autorin eines kürzlich erschienenen Kommentars, der die Wissenschaft hinter dem Tragen von Masken beschreibt, der «The New York Times»: «Wenn man mehrere Schichten kombiniert, erhöht man die Effizienz eines Mund-Nasen-Schutzes erheblich.» Die Viren kommen schlicht deutlich schwieriger durch die Filter der Masken – ganz so, als würde man das Schweizer-Käse-Modell um eine weitere Lage ergänzen und so die Löcher verkleinern.