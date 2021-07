Gold dank Olympia-Rekord : Schützin Nina Christen ist Olympiasiegerin im Dreistellungskampf!

Nach ihrer überraschenden Bronzemedaille zum Olympia-Start legt Schützin Nina Christen am Samstagmorgen nach. Im Dreistellungskampf schiesst sich die Schweizerin mit Olympia-Rekord zu Gold.

In ihrer Paradedisziplin schiesst die Nidwaldnerin neuen olympischen Rekord.

Nina Christen mischt im Dreistellungs-Final von Anfang an vorne mit. Nach den knienden Fünfer-Serien liegt die 27-Jährige auf Medaillenkurs, obwohl es ihre schwächste Teildisziplin ist. Im L iegen fällt die Nidwaldner in dann etwas zurück, hat vor der stehenden Entscheidung aber immer noch alles in der eigenen Hand.