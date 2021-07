Erste Schweizer Medaille in Tokio : Schweizern Nina Christen schiesst sich sensationell zu Olympia-Bronze

Sensation am ersten Olympiatag! Am Samstagmorgen werden in Tokio die ersten olympischen Medaillen verteilt – und eine davon geht überraschend in die Schweiz. Sportschützin Nina Christen schiesst sich über 10 Meter zu Olympia-Bronze!