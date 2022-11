Coronavirus: Schützt die Impfung vor einer Übertragung?

Janine Small, Managerin beim Pharmaunternehmen Pfizer, sagte in einer Anhörung vor dem EU-Parlament, dass die Impfung gegen das Coronavirus nicht darauf getestet wurde, ob diese vor einer Übertragung schütze.

Mitte Oktober hat ein Video aus einer Anhörung im EU-Parlament hohe Wellen im Netz geschlagen. Die Pfizer-Managerin Janine Small wird dabei gefragt, ob das Unternehmen den Corona-Impfstoff vor seiner Markteinführung darauf getestet habe, ob es auch die Übertragung des Virus verhindere. Dies verneinte sie. Sie hätten sich dem Tempo der Wissenschaften anpassen müssen, um zu wissen, was auf dem Markt vor sich gehe, so die Begründung.

Das Bundesamt für Gesundheit hat nun Stellung zu diesen Aussagen bezogen und sein FAQ zum Coronavirus aktualisiert. «Die Frage, ob die Impfung gegen Covid-19 auch die Übertragung von Viren reduziert, muss mit jeder neuen Variante des Coronavirus wieder beurteilt werden», heisst es darin. Als der Impfstoff vor zwei Jahren zugelassen wurde, sei der Schutz vor Übertragung noch nicht bekannt gewesen und sei erst in folgenden Studien untersucht worden. Dies sei auch an der Pressekonferenz vom Oktober 2020 so ausgeführt worden. «Wir wissen bis heute nicht, ob nicht auch geimpfte Personen das Virus übertragen können», hiess es damals. Durch Pfizer/Biontech wurde im November 2020 ein Untersuchungsprotokoll des Impfstoffes veröffentlicht. Darin wurde die Übertragbarkeit des Virus nach erfolgter Impfung nicht getestet.