Mittlerweile wird in Teilen der Welt gegen den Erreger geimpft. An Medikamenten, mit denen Covid-19-Patienten behandelt werden können, mangelt es jedoch noch immer.

Um möglichst schnell eine Waffe gegen Sars-CoV-2 in der Hand zu haben, forschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit nicht nur zu neuen Medikamenten und Impfstoffen . Sie untersuchen auch, ob bereits gegen andere Krankheiten existierende gegen das Coronavirus wirken. Deren Vorteil: Ihre Nebenwirkungen sind bereits bekannt und sie sind zugelassen. Sie müssten also nur noch auf den neuartigen Erreger umgewidmet werden. Das spart wertvolle Zeit und damit Leben.

«Etwa hundertmal wirkungsvoller als Remdesivir»

Demnach verhinderte frühes Schlucken von Colchicin-Tabletten in der Colcorona-Studie Spitaleinweisungen um 25 Prozent, die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung um 50 Prozent und infektionsbedingte Todesfälle um 44 Prozent. Diese Ergebnisse sind laut Angaben des Instituts signifikant. Wie ElPais.com Adolfo García-Sastre, Virologe am Mount Sinai Hospital in New York und einer der verantwortlichen Studienautoren, zitiert, ist Colchicin damit «etwa hundertmal wirkungsvoller als Remdesivir.» Das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelte Präparat war Teil des Medikamenten-Cocktails, den der ehemalige US-Präsident Donald Trump gegen seine Covid-19-Erkrankung erhalten hatte.