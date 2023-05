Worb BE: Füchse verschleppen Schuhe auf Friedhof

Vor Hauseingängen und auf Terrassen in Worb kommen vermehrt Schuhe abhanden. Später tauchen sie auf dem Friedhof wieder auf. Das steckt dahinter.

Worb BE :

Worb BE : Schuhe verschwinden von Terrassen – und tauchen auf Friedhof wieder auf

1 / 3 In Worb steht vor dem Gemeindehaus ein Kompostgitter, gefüllt mit gestohlenen Schuhen. Bern-Ost Die Schuhe wurden von Füchsen auf deren nächtlichen Diebestouren gestohlen und auf dem Friedhof in Worb verteilt. (Symbolbild) pixabay.com «Schuhe sind für Füchse ideale Spielzeuge. Die Jungtiere sind sehr verspielt und kauen gerne an Schuhen herum», sagt Claudia Kistler vom Verein Swild zu 20 Minuten. Tamedia AG

Darum gehts In Worb BE sind zuletzt vermehrt Schuhe auf Veranden oder vor Haustüren verschwunden.

Laut einer Mitteilung der Gemeinde stecken Füchse hinter den Beutezügen.

Oftmals landeten die Schuhe auf dem örtlichen Friedhof. Das Schuhwerk wird jeweils eingesammelt und kann vor dem Gemeindehaus von den Besitzern abgeholt werden.

In Worb werden morgens vermehrt Schuhe vermisst. Der Grund seien Füchse, die nachts durch die Gegend streifen und sich an den Schuhen bedienen würden, die bei Hauseingängen oder Terrassen stünden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Oft werden die Treter dann auf den Friedhof verschleppt.

«Füchse lieben alles, was nach Mensch schmeckt. Junge Füchse lieben Schuhe, die sie mit ihren scharfen Zähnchen kauen können», schreibt die Gemeinde. Besondere Ansprüche stellen die Wildhunde nicht: Unter dem Diebesgut finden sich neue wie alte, billige wie Markenschuhe, einzelne Schuhe wie Paare, wie die Friedhofsgärtnerin gegenüber «Bern-Ost» erklärte. Das Friedhofsteam sammle die Schuhe jeweils ein und deponiere sie beim Gemeindehaus in einem Kompostgitter. Die Besitzer könnten sich so ihre geliebten Treter wieder zurückholen.

Das Phänomen sei nicht neu, erklärt Claudia Kistler, Biologin bei der Arbeitsgemeinschaft Swild gegenüber 20 Minuten. «Schuhe sind für Füchse ideale Spielzeuge. Die Jungtiere sind sehr verspielt und kauen gerne an Schuhen herum.» Das «spezifische Aroma» eines Schuhs ziehe Füchse förmlich an. Ein besonders begehrtes Objekt seien aufgrund des tierischen Ursprungs Lederschuhe. Diese würden bei der Nahrungssuche gerne mitgenommen und fänden so oftmals den Weg zum Fuchsbau oder würden auf dem Streifzug liegen gelassen.

Wurden dir auch schon einmal von Füchsen Schuhe gestohlen? Ja, schon mehrmals! Ja, ein einziges Mal. Nein, noch nie. Ich weiss nicht, ob es ein Fuchs war, der meine Schuhe gestohlen hat.

Beliebte Friedhöfe

Friedhöfe seien zudem generell beliebt bei Füchsen. «Weil Hunde meist keinen Zutritt zum Areal haben», erklärt Kistler. Auch sei es durchaus möglich, dass die Füchse keinen Fuchsbau im klassischen Sinne errichtet hätten. «Füchse können auch Spalten an bereits bestehenden Strukturen nutzen», erklärt die Biologin. Dies könnte ein möglicher Grund sein, warum auf dem Friedhofsareal kein Erdbau gefunden wurde.

Siedlungsgebiete sind für Füchse ideal, denn sie bieten laut Kistler viele Vorteile für die Tiere. «Neben Nahrung bietet ein besiedeltes Gebiet oftmals auch viele Versteckmöglichkeiten. Wenn die Füchse nicht gefüttert und gezähmt werden, stellen sie im Siedlungsgebiet normalerweise kein Problem dar.»

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.