Capstone-Satellit : Schuhkartongrosser Satellit kreist für bewohnte Raumstation um den Mond

Die Nasa hat mithilfe eines privaten Unternehmens eine Sonde ins All gestartet, die sechs Monate lang den Mond umrunden soll. Dabei wird sie wichtige Daten für eine geplante bewohnte Mondstation sammeln.

Capstone flog an Bord einer Electron-Rakete ins All.

Die US-Raumfahrtbehörde hat einen Mini-Satelliten zur Erforschung des Mondes ins All gebracht, der nicht grösser als eine Mikrowelle ist. Eine Rakete mit der winzigen Sonde Capstone startete am Dienstag um 11.55 Uhr Ortszeit an Bord einer Electron-Rakete des privaten Unternehmens Rocket Lab vom Weltraumbahnhof Launch Complex 18 in Neuseeland ins All. Capstone steht für Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, zu Deutsch: Betrieb und Navigationsexperiment des autonomen cislunaren Ortungssystems. «Wir sind abgehoben», erklärte die Nasa kurz nach dem Start, der vom Nasa-Experten Bradley Smith als «absolut fantastisch» beschrieben wurde.