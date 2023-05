Mode: Schuhkette Reno insolvent – 65 Mitarbeitende betroffen

Zuvor hatten bereits die Geschäfte in Deutschland und Österreich Insolvenz angemeldet.

Die Schuhhandelskette Reno hat in der Schweiz Konkurs angemeldet. Das Schicksal der 65 Mitarbeiter und 16 Filialen ist ungewiss. Dieser Schritt der Schweizer Niederlassung erfolgt, nachdem die Muttergesellschaft in Deutschland und ihre Tochtergesellschaft in Österreich ebenfalls Konkurs angemeldet haben, wie Watson mit Berufung auf Keystone/SDA schreibt.