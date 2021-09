Federer-Schuh - Schuhmarke On startet am 15. September an der New Yorker Börse

Die Schuhmarke On geht in New York und nicht in Zürich an die Börse.

Doch warum geht die Marke in New York und nicht in Zürich an die Börse? Die Firma nennt den Grund: Die Hälfte der Kunden sollen sich demnach in Nordamerika befinden. On sei eine globale Marke mit der logischen Konsequenz, in New York an die Börse zu gehen, hiess es im Dokument an die SEC. Die Marke On erlebt einen steilen Aufstieg. Denn sie sei einer der am schnellsten wachsenden Sportartikelhersteller weltweit.