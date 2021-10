«Er war die einzige schwarze Person» – Schulausflug endet für Sans-Papier in Ausschaffungszelle

Der junge schwarze Mann wurde als einziger aufgefordert, sich auszuweisen. «Er war die einzige Person of Color an der Schifflände», hält die Anlaufstelle für Sans Papier fest, die den Fall publik machte.

«Inhuman», «rassistisch», in Basel gehen die Wogen wegen einer Polizeikontrolle hoch. Am 9. September wurde ein 22-jähriger Sans Papier aus Westafrika einer polizeilichen Kontrolle unterzogen und festgenommen, nun sitzt er in Ausschaffungshaft. Pikant: Der junge Mann, der ein Brückenangebot besucht, war auf einem Schulausflug und wartete mit Klassenkameraden an der Station Schifflände auf seine Lehrerin. Ein Patrouillenfahrzeug der Polizei hielt neben der Schülergruppe an und verlangte einzig von ihm, dass er sich ausweise. «Er war die einzige schwarze Person an der Schifflände», hält die Anlaufstelle für Sans Papier fest, die den Fall publik machte.