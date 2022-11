Schulausschluss nach Spucktest-Verweigerung: Schülerin zieht vor Bundesgericht

So weigerte sich am 9. April 2021 auch eine damals zwölfjährige Schülerin aus dem Kanton Zürich, bei einer durchgeführten Massentestung an der Schule teilzunehmen. Daraufhin wurde das Mädchen für zehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen, wogegen das Mädchen und ihr Vater klagten. Anschliessend folgte ein Gang durch alle Instanzen: Weil der Bezirksrat den Rekurs der Beschwerdeführer im April 2022 abwies, reichten sie im Mai Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Am 13. September wies auch das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab. Nun haben die Schülerin und der Vater Beschwerde beim Schweizerischen Bundesgericht eingereicht.