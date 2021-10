Siegsdorf (Bayern) : Schulbus mit 20 Kindern an Bord fährt Seniorin (81) mit Rollator tot

Tragischer Unfall in Bayern: Rund 20 Kinder mussten mit ansehen, wie ihr Schulbus bei einem Kreisel eine Rentnerin erfasste. Die Frau erlag kurz darauf ihren schweren Verletzungen.

Ein mit etwa 20 Kindern besetzter Schulbus hat im oberbayerischen Siegsdorf (Landkreis Traunstein) eine 81 Jahre alte Frau überfahren. Der Bus erfasste die Seniorin aus dem Ort am Montag an einem Kreisverkehr, als die an einem Rollator gehende Frau die Strasse überqueren wollte, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mitteilte.