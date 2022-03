Trier (D) : Schulbus prallt frontal in Baum – 14 Kinder werden teils schwer verletzt

In Trier ist ein Bus aus noch ungeklärten Gründen in einen Baum geprallt. An Bord waren 35 Kinder. 120 Rettungskräfte stehen im Einsatz.

Ein Schulbus ist in Trier frontal in einen Baum geprallt. Der Bus fuhr von der Kaiser Wilhelm Brücke kommend Richtung Martinsufer. Aus noch unklarer Ursache ist der Bus in einer Rechtskurve hinter einer Brücke geradeaus weitergefahren und frontal in einen Baum in der Strassenmitte geprallt.

Darum gehts Im deutschen Trier ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Busunfall gekommen.

Der Schulbus mit 35 Kindern an Bord ist in einen Baum geprallt.

In Trier, im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, ist am Mittwochmorgen ein Schulbus frontal gegen einen Baum geprallt. 14 Kinder wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Stadt mitteilte. 22 weitere wurden vor Ort ärztlich betreut. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt. In dem Bus befanden sich neben dem Fahrer 35 Kinder, Jugendliche und ein junger Erwachsener.

120 Rettungskräfte im Einsatz

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Schulbus am Morgen gegen 7.25 Uhr aus zunächst unklarer Ursache in einer Rechtskurve hinter einer Brücke geradeaus weitergefahren und frontal in den Baum geprallt. Laut der Stadt Trier waren beim Einsatz rund 120 Rettungskräfte an der Unglücksstelle am Martinusfer im Einsatz. Die Stadt Trier richtete einen Anlaufpunkt und ein Bürgertelefon für Eltern der betroffenen Schüler und Schülerinnen ein. Sie rief dazu auf, den Unfallbereich am Moselufer weiträumig zu umfahren.