Indonesien : Schulbus stürzt nach Klassenausflug in Schlucht – Mindestens 27 Tote

In Indonesien ist ein Schulbus mit 66 Passagieren in eine Schlucht gestürzt. Mindestens 27 Menschen sind ums Leben gekommen.

An Bord des Busses befanden sich 66 Passagiere, Schüler und Eltern, die auf der Rückfahrt von einem Schulausflug waren.

Beim Sturz eines Schulbusses in eine Schlucht auf der indonesischen Insel Java sind am Donnerstag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Busses befanden sich 66 Passagiere, Schüler und Eltern, die auf der Rückfahrt von einem Schulausflug waren, als der Fahrer nach Angaben eines Sprechers der Rettungstrupps die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Alter der Opfer war nicht bekannt, sie gehörten zu einer islamischen Oberschule.