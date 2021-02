«Wir erhielten über 80 Falschmeldungen»

Panikmache vorgeworfen

In den Hass-Nachrichten, von denen einige der Redaktion vorliegen, werfen die Absender den Verantwortlichen Panikmache vor und fordern, die Kinder in Ruhe zu lassen. «Merkt ihr eigentlich nicht, was ihr mit eurer Panikmache alles anrichtet? Ist nicht schon genug Leid entstanden?», schreibt ein Mann. «Müssen die Kinder nun auch noch bluten, nur wegen eurer völlig unbegründeten, irrationalen Angst?» Den Betreibern empfiehlt er, sich «gefälligst zu isolieren und in ihre Löcher zu verkriechen».