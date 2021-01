Studie aus Kanada : Schuld an der Erderwärmung ist allein der Mensch

Die Ergebnisse einer neuen wissenschaftlichen Studie zeigen, dass die «Klimaerwärmung vor allem von den Menschen verursacht wird». Hoffnung, die Situation kehrtzumachen, besteht noch – dafür muss der Mensch aber einen Beitrag leisten.

Für die Studie verglichen die Wissenschaftler anhand von Modellrechnungen drei verschiedene Szenarien des Treibhausgas-Ausstosses in den vergangenen gut 150 Jahren.

Die Wissenschaftler glauben, dass noch Hoffnung besteht, sollte sich der menschliche Anteil am Klimawandel indes im unteren Teil der errechneten Skala zwischen 0,9 und 1,3 Grad bewegen.

Schuld am Temperaturanstieg sind fast gänzlich die Treibhausgase aus Verkehr und Industrie.

Fast die gesamte Erderwärmung seit Beginn des Industriezeitalters geht laut einer Studie auf das Konto des Menschen. Vergleichende Berechnungen hätten ergeben, dass der Ausstoss von Treibhausgasen infolge menschlichen Handelns die Temperaturen seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 0,9 bis 1,3 Grad Celsius ansteigen liess, schrieb ein internationales Forscherteam in einem am Montag in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» veröffentlichten Artikel. Dies entspricht etwa der gesamten gemessenen Erderwärmung.